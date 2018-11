CONSULTA POPULAR MONARQUÍA O REPÚBLICA

7 de octubre 2018. El próximo 2 de diciembre de 2018 se realizará en diferentes barrios y pueblos de Madrid una consulta popular en la que la ciudadanía podrá expresar su opinión sobre la forma de estado que desea: Monarquía o República. Se trata de una cuestión que no fue sometida a votación popular en el proceso constituyente de 1978. Con esta acción se quiere reivindicar y visibilizar el irrenunciable derecho ciudadano a decidir sobre las cuestiones políticas y sociales que afectan y determinan decisivamente su vida presente y su futuro, tanto a nivel estatal como en un plano de proximidad. Por eso llama a participar a todas las personas que quieran ejercer ese derecho sea cual sea la opción que prefieran. La Consulta está promovida por personas a título individual que se están organizando en asambleas por barrios y pueblos. Se trata por tanto de un movimiento no partidista, independiente y asambleario abierto a la libre participación de todas las personas que compartan los objetivos citados. La dinámica práctica de esta iniciativa es descentralizada, pero sus elementos definitorios son comunes: fecha de celebración, protocolo de votación, pregunta formulada, diseños de campaña, etc., y su desarrollo es coordinado colectivamente a través de las asambleas. Para la realización de la consulta se colocarán mesas en aquellos barrios y pueblos que la promuevan, pudiendo votar las personas en la mesa que les resulte más cómoda. Obviamente esta consulta no será vinculante, porque al no contar con el apoyo de la administración, no dispone de todos los elementos que aportan las garantías para que este derecho se pudiera ejercer de manera plena; pero sí será una primera oportunidad para que el pueblo se exprese y tome la palabra, que ha sido silenciada tantas veces en referencia a este tema. Y después de esta consulta vendrán más. Para cualquier ampliación de esta información, pueden ponerse en contacto con:

Correo electrónico: monarquiaorepublica@gmail.com

Asambleas de barrios y pueblos de Madrid por la consulta popular